Haberler

Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada

Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa, İzmir yolu üzerinde seyir halindeki bir kamyonun dengesiz şekilde yüklediği saman balyaları, trafik güvenliğini tehdit ediyor. Yağışlı havada kayganlaşan yol koşulları nedeniyle balyaların yola düşmesi, zincirleme kazalara yol açabilir. Vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını talep ediyor.

Bursa, İzmir yolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun, kasasına saman balyalarını normalin çok üzerinde ve dengesiz şekilde yüklemesi tehlikeye davetiye çıkardı.

Özellikle yağışlı hava şartlarının etkili olduğu sırada kaydedilen görüntülerde, saman balyalarının herhangi bir ani fren, viraj ya da rüzgar durumunda yola savrulabilecek şekilde taşındığı görüldü.

Sürücülerin yoğun olarak kullandığı güzergahta yapılan bu taşımacılık, hem kamyon sürücüsü hem de trafikteki diğer araçlar için ciddi risk oluşturdu. Yağmur nedeniyle yolun kaygan olması, herhangi bir saman balyasının yola düşmesi halinde zincirleme kazalara yol açabileceği endişesini artırdı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını istedi. Yetkililerin, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu tür yüklemelere karşı gerekli inceleme ve işlemleri başlatması bekleniyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Suriye ordusu Halep'in doğusuna girdi, YPG çekiliyor

Komşuda kritik bölge el değiştiriyor! İlk askeri birlik giriş yaptı
YPG'nin çekilme açıklaması Suriye'de sevinçle karşılandı

Ülkenin kaderini değiştirecek kararı duyan kendini sokağa attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Jhon Duran hakkında bomba iddia

Jhon Duran hakkında bomba iddia
Gençlik nereye gidiyor? İstanbul'un göbeğinde utandıran görüntü

Gençlik nereye gidiyor?
Atlas'ı bıçaklayarak öldüren çocuğun sosyal medya paylaşımı kan dondurdu

Türkiye Atlas'a ağlıyor! Katilinin paylaşımı kan dondurdu
Kız kardeşini öldürdü, annesini ağır yaralayıp intihar etti

Önce kız kardeşi ile annesine sonra kendi kafasına sıktı
Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu

Devlet hastanesinde sıra numarasına yansıyan görüntü olay oldu
Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi

Kaskını kız arkadaşına veren fenomen feci şekilde can verdi