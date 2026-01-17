Bursa'da tehlikeli taşımacılık kamerada

Bursa, İzmir yolu üzerinde seyir halinde olan bir kamyonun, kasasına saman balyalarını normalin çok üzerinde ve dengesiz şekilde yüklemesi tehlikeye davetiye çıkardı.

Özellikle yağışlı hava şartlarının etkili olduğu sırada kaydedilen görüntülerde, saman balyalarının herhangi bir ani fren, viraj ya da rüzgar durumunda yola savrulabilecek şekilde taşındığı görüldü.

Sürücülerin yoğun olarak kullandığı güzergahta yapılan bu taşımacılık, hem kamyon sürücüsü hem de trafikteki diğer araçlar için ciddi risk oluşturdu. Yağmur nedeniyle yolun kaygan olması, herhangi bir saman balyasının yola düşmesi halinde zincirleme kazalara yol açabileceği endişesini artırdı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, denetimlerin artırılmasını istedi. Yetkililerin, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren bu tür yüklemelere karşı gerekli inceleme ve işlemleri başlatması bekleniyor. - BURSA