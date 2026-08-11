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Bursa'da Dedikodu Kanlı Bitti: Enişte ve Eşini Öldürdü

Bursa'da Dedikodu Kanlı Bitti: Enişte ve Eşini Öldürdü
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde İsmail M., dedikodu şüphesiyle cinnet geçirerek önce eniştesi Yavuz Yılmaz'ı sokak ortasında 8 el ateş ederek, ardından da eşi Canan M.'yi silahla öldürdü. Şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da bir kişi; dedikodu şüphesiyle önce eniştesini sonra da eşini silahla öldürdü. Şüpheli kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, olay saat 10.00 sularında merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'nde yaşandı. Ağrı nüfusuna kayıtlı İsmail M. (36) dedikodular yüzünden cinnet geçirdi. İsmail M. önce eniştesi Yavuz Yılmaz'ı (56) sokak ortasında 8 el ateş ederek öldürdü. Ardından evine giden şahıs eşi Canan M.'yi (27) silahla öldürdü.

Şüpheli İsmail M. olayda kullandığı şahısla birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, şahsın ifadesinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi. Canan M. ve Yavuz Yılmaz'ın cansız bedenleri ise otopsi için morga kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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