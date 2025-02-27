Tarihi çağrı bugün mü geliyor? Diyarbakır ve Van'a dev ekranlar kuruluyor

Beklenen gün geldi çattı! 2 şehre dev ekranlar kuruluyor
Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler gözaltına alındı

Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
Fas Kralı 'bu yıl ülkede kurban kesilmemesi' çağrısında bulundu

Kral talimatı verdi: Bu yıl ülkede kurban kesilmeyecek
Maydonoz Döner'in 1 numarasının ifadesi! Ortaklarını tanımıyormuş

Maydonoz'un 1 numarasının ifadesi! Ortaklarıyla ilgili sözleri ilginç

Bursa'da Dalgınlık Kaynaklı Trafik Kazası

Bursa'da Dalgınlık Kaynaklı Trafik Kazası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki bir sürücü dalgınlık nedeniyle önündeki araca çarptı. Kaza anı bir başka sürücünün kamerasına yansıdı ve polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da seyir halindeki sürücü bir anlık dalgınlık nedeniyle önündeki otomobile çarptı. Kaza anı kameraya anbean yansıdı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi üzerinde ilerleyen sürücü, bir anlık dalgınlık nedeniyle önce şeritten çıktı, ardından direksiyon hakimiyetini toplamak isterken frene basamadı. Önündeki araca çarparak durabilen otomobilin kaza anı bir başka sürücünün kamerasına anbean yansıdı. İhbar üzerine gelen polis ise olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Zelenskiy anlaşmaya imza atacak ama bomba bir şartı var
img

Cep telefonu hat kullanımına yeni sınır geliyor
img

Satış gerçekleşmeden kabus görmeye başladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisini sokak ortasında öldürüp kafasına sıktı

Sevgilisini sokak ortasında silahla öldürüp kendi kafasına sıktı
Kıymetli maden altın düşüşünü üçüncü güne taşıdı

Altın için felaket senaryosu yaşanıyor
Türkiye Kupası'nda ilginç an: Hakem VAR olmayan maçta VAR'ı dinledi

"Yabancı hakem neden gerekli?" sorusunu yanıtlayan görüntü
Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor

Ortalık yangın yeri! Bütün ülke Arda'yı konuşuyor
Kripto para yatırımcısı, 500 dolar kaybettikten sonra canlı yayında intihar etti

Kripto para yatırımcısı, canlı yayında intihar etti
3 kadını öldüren sanık: Keşke elim kırılsaydı da yapmasaydım

Mezarlıkta 3 kadını öldüren sanık: Elim kırılsaydı da yapmasaydım

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.