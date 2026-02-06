Bursa'da cinsel saldırıdan 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bursa'da cinsel saldırı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek GBT kontrolü yapılan şahsın, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA