Haberler

Bursa'da cinsel saldırıdan 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Bursa'da cinsel saldırıdan 9 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da cinsel saldırı suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan E.Y. isimli şahıs, polis tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'da cinsel saldırı iddiasıyla hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Emniyet Müdürlüğünce aranan şahısların yakalanmasına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Küçükbalıklı Polis Merkezi Amirliği ekiplerince durumundan şüphelenilerek GBT kontrolü yapılan şahsın, "Nitelikli Cinsel Saldırı" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.Y. olduğu tespit edildi.

Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu