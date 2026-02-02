Haberler

İnegöl'de cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İnegöl'de cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kayınbabasına ve kayınbiraderine silahlı saldırı düzenleyen Adem Ü.'nün cinayet anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Olayda kayınbabası Ahmet Kalkancı hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta meydana geldi. Adem Ü. isimli şahıs husumetlisi olduğu kayınbabası Ahmet Kalkancı (68) ve kayınbiraderi Halil Can Kalkancı'ya (35) elindeki tabancayla defalarca ateş etti. Şüphelinin tabancasından çıkan mermiler kayınbabasının karnına, kayınbiraderinin ise sol bacağına isabet etti. Tabancadan çıkan mermiler iş yerlerine ve araçlara da isabet etti. Şüpheli koşarak kaçarken, yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Kalkancı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cinayetin nedeni belli oldu

Adem Ü.'nün 5 sene önce kanser nedeniyle vefat eden eşi Türkan Ü.'nün mevlit merasimine yakınlarını çağırmadığını iddia ettiği kayınbabasıyla tartışma sonucu olayın yaşandığı öğrenildi.

Cinayet anı kameraya yansıdı

Yaşanan silahlı saldırı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Adem Ü.'nün kayınbabasına ateş ettiği ve merminin isabet ettiği Ahmet Kalkancı'nın yere yığıldığı anlar yer aldı.

Yeni görüntüler

Öte yandan Adem Ü.'nün silahla kayınbabası ve kayınbiraderine ateş ettiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Adem Ü.'nün tartıştığı kayınbiraderinin bacaklarına ateş ettiği, olaya müdahale eden kayınbabasına ise kaçarken ateş ettiği anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
'Epstein adasındaki Türk çocuk' dendi, gerçek çok başka çıktı

İnfial yaratan görüntü! Beklenen açıklama Cumhurbaşkanlığından geldi
Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı

Yabancı öğretmenlere verilen ücretler, Türk öğretmenleri ayaklandırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Epstein belgelerinden ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack da çıktı

Epstein'dan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack'a olay mesaj
Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor

Nereden nereye! Fenerbahçe'nin eski yıldızı 2. Lig'e transfer oluyor
Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun

Ünal Aysal'ın eşi ilk kez konuştu: 3,2 milyarım gitti ama canı sağ olsun
Kanalizasyondan gelen sesi duyunca bir an bile düşünmeyip atladı

Kanalizasyondan gelen sesi duyunca hemen soyunup içine atladı
Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İşte İslam Memiş'in verdiği tarih

Altın fiyatları ne zaman yükselişe geçer? İslam Memiş tarih verdi
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...

Görüntü Türkiye'nin bir ucundan! Çöp kutusunun kapağını açınca...