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Bursa'da canını hiçe saydı, motosikletin üzerinde uzanarak seyretti

Bursa'da canını hiçe saydı, motosikletin üzerinde uzanarak seyretti

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da kendi canını hiçe sayarak motosikletin üzerine uzanarak seyretti.

Bursa'da kendi canını hiçe sayarak motosikletin üzerine uzanarak seyretti.

Olay, merkez Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi canını tehlikeye atan sürücü, motosikletin üzerine uzanarak seyretti. Bir süre böyle giden sürücü, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

O anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ankara Kestel Bursa 3. Sayfa Haberler

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