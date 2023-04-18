Bursa'da canını hiçe saydı, motosikletin üzerinde uzanarak seyretti

Bursa'da kendi canını hiçe sayarak motosikletin üzerine uzanarak seyretti.

Olay, merkez Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kendi canını tehlikeye atan sürücü, motosikletin üzerine uzanarak seyretti. Bir süre böyle giden sürücü, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

O anlar trafikteki başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. - BURSA