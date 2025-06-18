Bursa'da Çakmakla Oynayan Çalışanın Alevle Sınavı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinde çakmakla oynayan çalışanın masanın alev alması sonucu yaşadığı korku dolu anlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Çalışan refleksle geri çekilerek olası bir faciayı önledi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinde çakmakla oynayan çalışan kişi masanın bir anda alev almasıyla, çalışanı adeta yerinden zıplattı. İlginç anlar kameraya yansıdı.
Olay, 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çakmak çakmakla oynayan kişi, bir anda kolonya ile silinen masanın alev almasıyla neye uğradığını şaşırdı. Alevin harlamasıyla birlikte ortam bir anlığına gerilirken, çalışan refleksle geri çekilerek muhtemel faciayı önledi. İşyerindekilerin de kısa süreli yaşadığı şok güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa