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Bursa'da Buzlanma Nedeniyle Tır Kontrolden Çıktı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır refüje saplandı. Sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahale ile ufak sıyrıklarla kazayı atlattı.

Bursa'da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır, refüje saplandı. Kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatan sürücüye ilk müdahale olay yerinde yapıldı.

Kaza, Bursa'nın Kestel ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde hava sıcaklığı -3 dereceyi görürken, yolda meydana gelen buzlanma nedeniyle S.Ş. idaresindeki 33 YBZ 74 plakalı tırın kontrolünü kaybetti. Kayan araç refüje savruldu. Kaza sonrası çevredekiler 112 ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan sürücünün durumu iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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