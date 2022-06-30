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Husumetli gençlerin tartışması kanlı bitti! Arkasındaki neden "kız meselesi" çıktı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Husumetli gençlerin tartışması kanlı bitti! Arkasındaki neden 'kız meselesi' çıktı

Bursa'da 15 yaşındaki bir genç, kız meselesi nedeniyle tartışma yaşadığı 18 yaşındaki şahsı çıkan kavgada sırtından bıçakladı. Hastaneye kaldırılan gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, yakalanan saldırgan işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Bursa'da aralarında daha önceden kız meselesi nedeniyle husumet bulunan E.M.T. ve B.Ç. sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine E.M.T., yanında bulunan ekmek bıçağını B.Ç.'nin sırtına sapladı. Ağır yaralanan B.Ç. kanlar içinde yere yığılırken, kullandığı bıçağı olay yerinde atan E.M.T., kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri B.Ç.'yi, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada tedavi altına alınan B.Ç.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan polis, E.M: T.'yi saklanmak için gittiği Çalı Mahallesinde yakaladı. Gözaltına alınan ve polisteki ifadesinde "Kız meselesinden bıçakladım" dediği öğrenilen E.M.T., işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Demirören Haber Ajansı / Mehmet İnan - 3. Sayfa

Çocuk Küba 3. Sayfa Güncel Haberler

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