Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

Bursa'da bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir iş yerinde çıkan tartışma sonucu bir kişi 3 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. Olayla ilgili baba ve iki oğlu gözaltına alındı.

BURSA (İHA) – Bursa'da bıçaklı kavgada bir kişi, 3 yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen baba, iki oğluyla birlikte Kerim Ç.'nin iş yerine geldi. Taraflar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Yaşanan arbede sırasında Kerim Ç., baba tarafından vücudunun 3 yerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Kerim Ç., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kerim Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından baba ve iki oğlu polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

