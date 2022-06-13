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Bursa'da başıboş atlar yollarda cirit atıyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bursa'da başıboş atlar yollarda cirit atıyor

Bursa'da sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa'da sahipsiz başıboş atlar trafikte sürücülere zor anlar yaşattı.

Merkez Yıldırım ilçesinde başıboş sahipsiz atlar ana yollara çıkarak trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre yolda yürüyen başıboş atların muhtemel bir facia olmadan ana yoldan çıkarak uzaklaştılar. Yolda ilerleyen bazı sürücüler ise bu anları cep telefonları ile kayıt altına aldılar. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yıldırım Bursa 3. Sayfa Haberler

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