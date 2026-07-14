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Bursa'da başıboş atlar trafiği tehlikeye attı

Bursa'da başıboş atlar trafiği tehlikeye attı
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ana yola çıkan iki başıboş at, sürücülere zor anlar yaşattı. Atların trafikte yarattığı tehlike cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da ana yola çıkan başıboş iki at, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte tehlike oluşturan atlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkez Osmangazi ilçesi İstanbul Yolu Caddesi'nde başıboş dolaşan iki at, trafikte tehlikeli anların yaşanmasına neden oldu. Sürücüler, atlara çarpmamak için hızlarını düşürüp dikkatli şekilde ilerlerken, zaman zaman trafikte kısa süreli aksama yaşandı.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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