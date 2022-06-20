Bursa'da bagajda yolcu taşıyan sürücüye ceza yağdı Bursa'da seyir halindeki otomobilin bagajına oturarak yolcu taşıyan ve insan canını hiçe sayan sürücüye ceza yağdı. Bursa'da seyir halindeki otomobilin bagajına oturarak yolcu taşıyan ve insan canını hiçe sayan sürücüye ceza yağdı. Olay, dün saat 23.00 sıralarında Demirtaş Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, insan hayatını tehlikeye atarak otomobilin bagajında insan taşıyan sürücüyü görenler gözlerine inanamadı. Görüntülerin büyük tepki toplamasının ardından harekete geçen polis ekipleri, sürücünün Murat A. olduğunu tespit etti. Sürücü Murat A.'ya toplamda 3880 lira cezai işlem uygulanırken ehliyetine el konularak psikotekniğe sevk edildi. Murat A. ise gideceği yerin yakın olması sebebiyle bagajda yolcu taşıdığını söyleyerek kendini savundu. - BURSA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bursa 3. Sayfa Haberler

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