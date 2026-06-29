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Bahçede çöp yaktı, 4 dönümlük alanı küle çevirdi

Bahçede çöp yaktı, 4 dönümlük alanı küle çevirdi
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde bir bağ evinin bahçesinde çöp yakılması sırasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek yaklaşık 4 dönümlük alanı küle çevirdi. Alevler evlere kadar ulaşırken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Bursa'da bir bağ evinin bahçesinde çıkan yangın, yaklaşık 4 dönümlük alanın küle dönmesine neden oldu.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Mudanya ilçesi Göynüklü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir bağ evinin bahçesinde çöp yakılması sırasında kuruyan otlar tutuştu. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, komşu bahçeye de sıçradı. Yaklaşık 4 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında alevler, evlere kadar ulaştı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını daha geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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