Çatı katında baba, odada kızı ölü bulundu! İşte 2 cenaze çıkan ev

Bursa'da 3 katlı binada Kübra Aybey'in giriş katındaki dairede yatağında, babası Nazmi Aybey'in ise çatı katında asılı halde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor. Baba-kızın ölümüne neyin sebep olduğu henüz bilinmezken, son günlerde babanın 'durgun' olduğu vurgulandı.

  • Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir evde baba Nazmi Aybey ve kızı Kübra Aybey ölü bulundu.
  • Baba Nazmi Aybey çatı katında asılı halde, kızı Kübra Aybey ise yatakta hareketsiz halde bulundu.
  • Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve cenazeler otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir binada baba ve kızının evlerinde ölü bulunmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

AYNI EVDEN 2 CENAZE ÇIKTI

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Ovaakça Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. 3 katlı binanın giriş katındaki daireye giren yakınları, Kübra Aybey'i yatakta hareketsiz halde, babası Nazmi Aybey'i ise çatı katında asılı halde buldu. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde baba ve kızın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cansız bedenler, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANNE-BABA ÜST KATTA, 3 KIZ KARDEŞ ALT KATTA YAŞIYORMUŞ

3 kız çocuğu babası olan ve oto tamirciliği yapan Nazmi Aybey'in, eşi ve kızlarıyla birlikte 3 katlı binada yaşadığı, ailenin güler yüzlü ve komşularıyla iyi ilişkileri olduğu belirtildi. Kız kardeşlerin her gün anne ve babalarıyla birlikte yemek yiyip, vakit geçirdikten sonra uyumak için giriş katındaki daireye indiklerini söyleyen mahalle sakinleri, olay akşamı anne ile bir kızının üst katta, ailenin diğer kızlarının dışarıda olduğunu söyledi.

BABANIN DURGUNLUĞU DİKKAT ÇEKMİŞ

Öte yandan akrabaları, Nazmi Aybey'in son zamanlarda durgun olduğunu, sormalarına rağmen bir şey söylemediğini öne sürdü. Yakınları, ailenin en büyük kızı olan ve özel bir şirkette muhasebeci olarak çalışan Kübra Aybey'in ise bilinen herhangi bir sorununun olmadığını belirtti.Baba ve kızının cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilecek.

title