Ana caddeyi drift parkuruna çevirdi, facianın eşiğinden böyle döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde ATV üzerinde drift atan iki arkadaşın trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar kameraya yansıdı. Kontrolden çıkan ATV'nin kaldırıma çarpması sonucu iki arkadaş kazayı kıl payı atlattı.

Olay, Kemerçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki genç cadde üzerinde ATV ile drift atmaya başladı. Bir süre cadde üzerinde tehlikeli hareketler yapan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince araç kaldırıma çarptı. Kazayı kıl payı atlatan gençler, yaptıklarıyla da kalmayıp trafiği de tehlikeye düşürdü.

O anlar ise başka bir aracın kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı