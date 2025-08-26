Bursa'da Asmalı Camii'nde Yangın Paniği
İznik ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Asmalı Camii'nde, tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bursa'nın İznik ilçesinde Atatürk caddesi üzerinde bulunan Asmalı Caminde çıkan yangın korkuttu.
Tadilat çalışması olan camiide henüz belirlenemeyen bir sebebden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Dumanların yükseldiği gören vatandaş paniğe kapıldı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa