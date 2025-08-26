Bursa'da Asmalı Camii'nde Yangın Paniği

Bursa'da Asmalı Camii'nde Yangın Paniği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İznik ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Asmalı Camii'nde, tadilat çalışmaları sırasında çıkan yangın vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Bursa'nın İznik ilçesinde Atatürk caddesi üzerinde bulunan Asmalı Caminde çıkan yangın korkuttu.

Tadilat çalışması olan camiide henüz belirlenemeyen bir sebebden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Dumanların yükseldiği gören vatandaş paniğe kapıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İstanbul Valiliği'nden tüm kurumlara talimat! Artık yardım teslim ederken çekim yapılamayacak

Valilikten kesin talimat! Rencide eden görüntülere son
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Futbolcular bayram edecek! Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar

Fenerbahçe'de Benfica maçı için bomba karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.