Bursa'da Asmalı Camii'nde Yangın Paniği

Bursa'nın İznik ilçesinde Atatürk caddesi üzerinde bulunan Asmalı Caminde çıkan yangın korkuttu.

Tadilat çalışması olan camiide henüz belirlenemeyen bir sebebden dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle alevler kısa sürede söndürüldü. Dumanların yükseldiği gören vatandaş paniğe kapıldı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA