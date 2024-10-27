Bursa'da Asker Eğlencesinde Silah Sesleri Havayı Kestim
Bursa'da düzenlenen asker eğlencesinde, katılımcılar maganda kurşunlarıyla havaya defalarca ateş açarak endişe yarattı. Çatışma alanını andıran atmosferde silah sesleri durmak bilmedi.
Bursa'da asker eğlencesinde magandalar silahları ile havaya defalarca ateş açtı.
Asker eğlencesi için bir araya gelen grup, yanlarında bulundurduğu silahlar ile havaya defalarca ateş açtı. Adeta çatışma bölgesini aratmayan bölgede silah sesleri neredeyse hiç susmadı. - BURSA