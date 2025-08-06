Bursa'da Asker Eğlencesinde Kavga: Çok Sayıda Gözaltı

Bursa'da Asker Eğlencesinde Kavga: Çok Sayıda Gözaltı
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Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde asker eğlencesi sırasında çıkan kavgada bazı kişiler yaralandı ve gözaltılar gerçekleşti. Olay yerine sevk edilen polis ekiplerine de saldırıldı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde asker eğlencesinde kavga çıktı.

Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi'nde dün gece asker eğlencesinde taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kavgaya müdahale eden polis ekiplerine bazı kişiler de saldırdı. Olayda yaralananlar olduğu öğrenilirken, kavga güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, saldırıya karışan kişiler gözaltına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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