Bursa'da Asker Eğlencesinde Havaya Ateş Açıldı

Kestel ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde bazı gençlerin havaya ateş açması, çevrede endişeye neden oldu. Jandarma, bu tür kutlamalarda silah kullanımının suç teşkil ettiğini hatırlatarak vatandaşları uyardı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde asker eğlencesi düzenlendi. Silahların ateşlenmesiyle gölgelenen eğlenceye katılan bazı gençler, havaya ateş açarak çevrede endişeye neden oldu.

Kestel ilçesine bağlı Babasultan Mahallesi'nde düzenlenen asker eğlencesi, silahların ateşlenmesiyle gölgelendi. Eğlenceye katılan bazı gençler, havaya ateş açarak çevrede endişeye neden oldu. Vatandaşlar, yetkililerin bu konuda daha sıkı denetim yapmasını istedi.

Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, havaya ateş açılması cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler, kısa sürede büyük tepki topladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan jandarma yetkilileri, bu tür kutlamalarda silahla ateş açmanın suç teşkil ettiğini ve can güvenliğini tehlikeye attığını hatırlattı. Güvenlik güçlerinin olayla ilgili inceleme başlattığı, görüntülerden tespit edilen kişilere cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.

Yetkililer, vatandaşlara "Asker uğurlamalarında ya da düğünlerde silah kullanmayın. Bir anlık dikkatsizlik can kaybına yol açabilir" uyarısında bulundu. - BURSA

