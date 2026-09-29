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Bursa'da aracın tekerine giren yavru kedi sürücünün uğraşıyla kurtarıldı

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Bursa'da aracın tekerine giren yavru kedi sürücünün uğraşıyla kurtarıldı
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Bursa'da İzmir Yolu Caddesi Acemler mevkiinde ana artere çıkan yavru kedi, sürücülerin yavaşlaması üzerine korkarak bir aracın tekerine girdi. Aracını hareket ettirmeyen sürücü, uzun uğraşlar sonucu kediyi çıkarıp yetkililere teslim etti; o anlar amatör kameraya yansıdı.

Bursa'da bir anda ana artere çıkan yavru kedi, sürücülerin yavaşlaması üzerine korkarak bir aracın tekerine girdi. Bunun üzerine aracı hareket ettirmeyen otomobil sürücüsü, uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi çıkardı. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Olay, İzmir Yolu Caddesi Acemler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yavru bir kedi yola çıktı. Durumu fark eden sürücüler trafik akımını keserek yavaşladı. Bunun üzerine yavru kedi, bir aracın tekerlek bölümüne girdi. Aracını hareket ettiremeyen sürücü, kediyi çıkarmak için yoğun çaba sarf etti. Uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan kedi, yetkililere teslim edildi. O anlar amatör kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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