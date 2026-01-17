İnegöl'de ev yangını: 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında, 1'i çocuk 3 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 18.30 sıralarında Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 8 katlı apartmanın Adem Ulgar'a ait 4'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden aile bireyleri, zorlukla binadan dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle daire kullanılamaz hale geldi.

Yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 3 kişi, olay yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - BURSA