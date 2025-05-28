Bursa'da Ani Dönüş Yapan Otomobil Scooter Sürücüsüne Çarptı

Bursa'da Ani Dönüş Yapan Otomobil Scooter Sürücüsüne Çarptı
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Bursa'da Ani Dönüş Yapan Otomobil Scooter Sürücüsüne Çarptı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ani dönüş yapan bir otomobil, scooter ile ilerleyen bir kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Ani dönüş yapan otomobil scooter sürücüsüne böyle çarptı

BURSA - Bursa'da ani dönüş yapan bir otomobil, scooter ile ilerleyen kişiye çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yıldırım ilçesi Namazgah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta ilerleyen bir otomobil, aniden dönüş yaparken scooter süren kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan scooter sürücüsüne çevredekiler yardım etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ İHSAN UĞUR - 3.Sayfa
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