Bursa’da alt geçitte şerit değiştiren ticari araç otomobile çarptı

Bursa'da alt geçitte şerit değiştiren ticari aracın başka bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 araçta ağır hasar oluşurken, sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Ankara Yolu, Kültürpark Alt Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeritte ilerleyen ticari aracın sürücüsü, sağ şeride geçmek istediği sırada aynı yönde seyreden başka bir otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ticari araç kontrolden çıkarken, diğer araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da ağır maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı