Bursa'da Alkollü Adam Evini Ateşe Verdi

Bursa'da tek başına yaşayan Murat K. (48), alkollü bir şekilde intihar amacıyla evini ateşe verdi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak, dumandan etkilenen Murat K. hastaneye kaldırıldı.

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Yeşilova Mahallesi Erbil Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tek başına yaşayan ve karton toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Murat K. (48), iddiaya göre alkollü halde intihar etmek amacıyla evini ateşe verdi.

Evden dumanların yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, alkollü halde dumandan etkilenen Murat K. (48) sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
