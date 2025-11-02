Haberler

Bursa'da Alışveriş Merkezinde Silahlı Olay

Bursa'da Alışveriş Merkezinde Silahlı Olay
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nilüfer ilçesindeki bir alışveriş merkezinde çıkan tartışma sonucu bir kişi, bekçilere direnirken belindeki silahı göstererek tehditte bulundu. Hızla olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde gece saatlerinde bir alışveriş merkezinde gergin anlar yaşandı. Alışveriş merkezi içerisinde çıkan tartışmada, bekçilere direnen ve belindeki silahı göstererek tehditte bulunan bir kişi, polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş merkezinde bir kişiyle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce bölgedeki bekçiler olaya müdahale etti. Ancak şahıs, bekçilerin uyarılarına rağmen direnerek belindeki silahı gösterdi.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, şahsı kontrol altına alarak gözaltına aldı. Şüpheli, ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
İran'da LPG dolum tesisinde patlama: 9 yaralı

Komşu ülkede şiddetli patlama: Çok sayıda yaralı var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
'Cumhur İttifakı'nda çatlak var' iddialarına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt

"Cumhur İttifakı'nda kriz var" iddiasına Erdoğan'da üstü kapalı yanıt
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı

İlk kez o ülke uyguladı! Nesiller arası sigara yasağı
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a kritik uyarı

Galatasaray'a kritik uyarı: Çok acil bir şekilde...
İlköğretim müfredatına yeni ders ekleniyor! Artık erken yaşta öğrenecekler

İlköğretim müfredatına yeni ders! Artık erken yaşta öğrenecekler
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Dev maçta gol yok! Galatasaray ve Trabzonspor puanları paylaştı

2 direk, 2 gol iptal, 1 kırmızı kart! Her şey var kazanan yok
Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay

Cadılar bayramı kutlaması için seçtikleri şehir olay
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor

Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Galatasaray, ligde 22 maç sonra gol bulamadı

Kaçan goller pahalıya patladı! 22 maç sonra bir ilk
18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor

18 aydır yoklardı! Dünyaca ünlü grup geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.