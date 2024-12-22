Bursa'da Alışveriş Merkezinde Kavga Anları Kamerada
Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüştü. Olay, amatör kamera ile kaydedildi ve polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.
Bursa'da bulunan bir alışveriş merkezinin içinde 2 grup tekme tokat kavga etti. O anlar amatör kamera ile kaydedildi.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan Sur Yapı Marka Alışveriş Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 grup arasında sözlü tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Tekme tokat birbirine giren iki grup, olay yerine polis ekiplerinin gelmesiyle beraber ayrıldı. Kavga anı saniye saniye amatör kameraya yansıdı. - BURSA