Bursa'da Akıntıya Kapılan Gençlerden Biri Boğuldu

Bursa'da akıntıya kapılan genç boğuldu

BURSA - Bursa'da girdikleri denizde akıntıya kapılan 2 gençten biri kurtarılırken, diğerinin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Bursa'da Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Suriye uyruklu iki genç, Cavit Çağlar iskelesinde akıntıya kapıldı. Gençlerden biri kurtarılırken, birinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Konu ile alakalı Sahil Güvenlik Komutanlığı tahkikat başlattı.