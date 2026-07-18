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Akaryakıt istasyonunda sopalı kavga kamerada

Akaryakıt istasyonunda sopalı kavga kamerada
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da bir akaryakıt istasyonunda iki grup arasında çıkan sopalı kavga kameraya yansıdı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede alevlenerek sopalı kavgaya döndü. Sopaların havada uçuştuğu kavga anbean amatör kamera ile kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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