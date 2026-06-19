Ailesiyle tartıştıktan sonra evini terk eden adamdan haber alınamıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, ailesiyle tartıştıktan sonra evini terk eden 61 yaşındaki adamdan haber alınamıyor. Gece yarısı cep telefonunu evde bırakarak giden adamı bulmak için jandarma ve arama-kurtarma ekipleri ormanlık alanda geniş çaplı operasyon başlattı.

Olay, dün gece saat 00.00 sıralarında Karacabey'e bağlı kırsal Ekmekçi Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle aile fertleriyle tartışan Ali Süer (61), üzerinde sadece üzerindeki kıyafetlerle cep telefonunu da bırakarak evden çıktı. Saatler geçmesine rağmen eve dönmeyen ve kendisinden endişe duyulan Süer'in yakınları, durumu gece geç saatlerde jandarmaya bildirerek kayıp başvurusunda bulundu. İhbarın ardından Karacabey İlçe Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda geniş çaplı arama başlatıldı. AFAD, AKUT ve KUMDAK ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edilerek yaşlı adamın izini sürmek için hazırlıklarını tamamladı.

Kayıp şahsın gidebileceği muhtemel güzergahları değerlendiren ekipler, çalışmalarını Ekmekçi Mahallesi'ni saran yoğun ormanlık arazide yoğunlaştırdı. Profesyonel ekipler, iz takip köpekleri ve termal kameralı dron ile bölgeyi adeta abluka altına alırken, arama faaliyetleri aralıksız sürüyor.

Yetkililer ve Süer ailesi, 61 yaşındaki Ali Süer'i gören ya da yerini bilen vatandaşların en yakın kolluk kuvvetine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermesini canı gönülden rica etti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı