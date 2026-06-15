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Aç kalan domuzlar Nilüfer Kent Ormanı'nda yiyecek aradı

Aç kalan domuzlar Nilüfer Kent Ormanı'nda yiyecek aradı
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Bursa'da aç kalan yaban domuzu sürüsü, yiyecek bulmak için Kent Ormanı'na gelerek çöp konteynerlerini karıştırdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Bursa'da aç kalan yaban domuzu sürüsü, yiyecek bulmak için Kent Ormanı'na geldi. Bir süre çevrede dolaşan domuzlar, çöp konteynerlerini karıştırarak yemek aradı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kent ormanında görülen yaban domuzları bir süre bölgede dolaştı. Aç oldukları düşünülen domuzlar, çöp konteynerlerinin yanına gelerek yiyecek aradı. Domuz sürüsü, bir süre bölgede yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu. Bir vatandaş ise o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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