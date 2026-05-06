Aç kalan domuz sürüsü, gündüz şehir merkezine indi

Bursa'da aç kalan domuz sürüsü gündüz saatlerinde şehir merkezine inerek yemek aradı.

Mudanya ilçesi Bademli Mahallesi'nde aç kalan domuz sürüsü, gündüz saatlerinde şehir merkezine indi. Mahalle aralarına kadar giren sürü, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Mahalle sakinleri panik yaşarken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde domuz sürüsünün sokaklarda dolaştığı ve yiyecek aradığı anlar yer aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı