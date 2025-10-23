Haberler

Bursa'da 84 Yıl Hapis Cezası Olan Firari Hırsız Yakalandı

Güncelleme:
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan ve 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A.'yı, bir ikametin çatı katında saklanırken yakaladı. Operasyon sonrası tutuklanan şahıs adliyeye sevk edildi.

Bursa'da çeşitli hırsızlık suçlarından aranan ve 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari saklandığı çatı katında yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde çeşitli "hırsızlık" suçlarından aranan ve hakkında toplam 84 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. isimli şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yeri tespit edildi. Osmangazi İlçesi Yeniceabat Mahallesinde bulunan bir ikametin çatı katında saklandığı belirlenen şahıs yapılan operasyonla yakalandı.

Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı. - BURSA

