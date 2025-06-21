Bursa'da 5 Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay sonrası polis soruşturma başlattı.

Bursa'da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da 5 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir adamın kaldığı çatı katından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevleri diğer binalara sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü.

Bursa'nın birçok noktasından da görülen yangınla ilgili polis ekiplerinin tahkikatı devem ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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