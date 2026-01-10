Haberler

Akşam yemeğinin ardından evden ayrıldı, 4 gündür kayıp

Akşam yemeğinin ardından evden ayrıldı, 4 gündür kayıp
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Alper Özkaya, akşam yemeğinden sonra evden ayrıldıktan sonra kayboldu. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi ve arama çalışmaları sürüyor.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Alper Özkaya'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, bir yemek şirketinde çalışan Alper Özkaya, ailesiyle birlikte ikamet ettiği Karaköy Mahallesi'nde akşam yemeğini yedikten sonra evden ayrıldı. Özkaya'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlatırken, ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

Kayıp şahsın ablası Nilay Kondu, "Kardeşim 4 gündür kayıp. Jandarmaya haber verdik. Hiçbir hastalığı ve sıkıntısı yoktur. Görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini önemle bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor

İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Sezen Aksu karantinaya alındı

Sezen Aksu karantinaya alındı
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar

Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek

5 ay süre verildi! Yapmayanın iş yeri ruhsatı iptal edilecek
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler

Günlerdir silahların susmadığı bölgeden son görüntüler
Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var

Basın çalışanlarına müjde! Anlaşma sağlandı, büyük indirim var
ABD merkezli X'ten dikkat çeken hamle! İran bayrağını değiştirdi

ABD merkezli X'ten İran'ı kızdıracak hamle