Akşam yemeğinin ardından evden ayrıldı, 4 gündür kayıp

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Alper Özkaya'dan 4 gündür haber alınamıyor.

Edinilen bilgiye göre, bir yemek şirketinde çalışan Alper Özkaya, ailesiyle birlikte ikamet ettiği Karaköy Mahallesi'nde akşam yemeğini yedikten sonra evden ayrıldı. Özkaya'dan bir daha haber alamayan ailesi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri kayıp şahsın bulunması için çalışma başlatırken, ailenin endişeli bekleyişi sürüyor.

Kayıp şahsın ablası Nilay Kondu, "Kardeşim 4 gündür kayıp. Jandarmaya haber verdik. Hiçbir hastalığı ve sıkıntısı yoktur. Görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini önemle bekliyoruz" dedi.