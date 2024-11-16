Üye Girişi
Haberler

Bursa'da 34 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı

Bursa'da 34 Kaçak Göçmen Yakalandı, 1 Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da gerçekleştirilen operasyonda, yasa dışı yollarla ülkeye giren 34 kaçak göçmen yakalandı. Yabancı uyruklu kişilere yer temin eden 1 kişi tutuklanırken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'da 34 kaçak göçmen yakalandı, 1 şüpheli tutuklandı

BURSA - Bursa'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda 34 kaçak göçmen yakalanırken, yabancı uyruklu şahıslara yer temin eden 1 şüpheli tutuklandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan suç failleri ve organizatörlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan operasyonlarda Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak göçmenlerin çalıştırıldığı yönünde istihbarat alan ekipler, iş yerine baskın düzenledi. Operasyonda iş yerinde çalışan 34 yabancı uyruklu şahıs yakalanırken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı. 18 şahsın kimliğinin ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, 9 şahsın farklı illere kayıtlı geçici koruma kimlik belgelerinin mevcut olduğu, 7 şahsın ise Bursa iline kayıtlı Geçici Koruma Kimlik Belgelerinin mevcut olduğu tespit edilirken, yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin eden S.Ş. ve A.A.D isimli 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET BURAK ÖZTÜRK - 3.Sayfa
MİT Başkanı İbrahim Kalın, CHP'yi ziyaret edecek

MİT Başkanı, CHP'ye gidiyor

 AK Parti'li Nihat Zeybekçi'den dikkat çeken ifade: Bıçağı gördüğümüz anda çökeriz

"Açık açık söylüyorum gördüğümüz anda çökeriz"

 Köln'de on binlerce PKK yandaşı, yürüyüş düzenledi

On binlerce kişi, terörist başı için yürüdü
İstanbul Bağcılar'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı

İstanbul'da polis aracına EYP ve molotofkokteyli saldırı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 16 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? Benzine indirim var mı? Benzin ve motorin güncel fiyatları (16-17 Kasım akaryakıt fiyatları) CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 16 Kasım altın fiyatları yükseldi mi? Türkiye-Galler maçından kareler! Türkiye-Galler maçından unutulmaz anlar… Yunus Akgün kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yunus Akgün hangi takımda oynuyor? EXXEN canlı maç izle! Karadağ-İzlanda canlı izleme linki!Karadağ-İzlanda maçı canlı yayın bilgileri… Türkiye-Galler maçı kaç kaç bitti? Türkiye-Galler maç sonucu! Türkiye-Galler maçı kaç kaç? Türkiye-Galler maç özeti! Merih Demiral kimdir, kaç yaşında ve nereli? Merih Demiral hangi takımda oynuyor? Barış Alper Yılmaz kimdir, kaç yaşında ve nereli? Barış Alper Yılmaz'ın futbol kariyeri! TRT 1 YAYIN AKIŞI 16 KASIM: Bu akşam TRT 1'de hangi diziler ve maçlar var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.