Haberler

33 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hırsız Bursa'da yakalandı

33 yıl hapis cezasıyla aranan kadın hırsız Bursa'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hırsızlık suçundan 33 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö., Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Bursa'da hırsızlık suçundan hakkında 33 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan kadın hükümlü S.Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında, hırsızlık suçundan hakkında 33 yıl 2 ay 5 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ö.'nün yerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Ö., cezaevine teslim edildi.

Bursa polisinin, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kırmızı bülten ve ulusal seviyede aranan toplam 54 suçlu Türkiye’ye getirildi

Şimdi hesap zamanı! 54 isim Türkiye'ye getirildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu

LGS'de kaç öğrencinin tam puan aldığı belli oldu
Yakınlarını toprağa verdiler, dönüşte kendileri can verdi

Kahreden son! Cenazeye gittiler, üç tabutla döndüler
Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu: Yakıt fiyatları yükseldi

Ukrayna, Rusya'nın petrol rafinerisini vurdu: Yakıt fiyatları yükseldi
Kraliyet Ailesinde Sürpriz Hamle: Meghan Markle 4 Yıl Sonra Çocuklarıyla İngiltere’ye Dönüyor!

Meghan Markle 4 Yıl Sonra Çocuklarıyla İngiltere’ye Dönüyor!
İspanya'da orman yangını: 11 ölü

İspanya'da orman yangını: 11 ölü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın silah hediyesi Kanada liderinden ilginç yorum: Benden uzak tutuyorlar

Erdoğan'ın hediyesini eline bile alamadı: Benden uzak tutuyorlar
Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada

Alkol çıkmayınca bakın ne yaptı: Sürücünün o halleri kamerada