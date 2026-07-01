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Takla atan araçtan burunları kanamadan çıktılar

Takla atan araçtan burunları kanamadan çıktılar
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Bursa Osmangazi'de kontrolden çıkan 3 aracın karıştığı kazada bir araç takla attı, araçlar lamba direği ve baz istasyonuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çevredekiler büyük panik yaşadı.

Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 araç birbirine girerken, araçlardan biri takla attı. Kazadan araçlarda bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kontrolden çıkan 3 aracın çarpıştığı kazada iki araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri takla atarken, diğer araçlar sokak üzerindeki lamba direği ve baz istasyonu ekipmanlarına çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazadan araçlarda bulunan vatandaşlar yara almadan kurtuldu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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