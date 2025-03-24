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Bursa'da 24 Yaşındaki Uzman Onbaşı Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti

Bursa'da 24 Yaşındaki Uzman Onbaşı Karbonmonoksit Gazından Zehirlenerek Hayatını Kaybetti
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Mustafakemalpaşa ilçesinde evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 24 yaşındaki Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar, arkadaşları tarafından evinde hareketsiz bulundu. Cenazesi, Tokat'ın Turhal ilçesinde toprağa verilecek.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 24 yaşındaki uzman onbaşı, evinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıldır Mustafakemalpaşa ilçesindeki Devecikonak Karakolu'nda görev yapan Uzman Onbaşı Melih Bayraktutar (24) mesai saatinde işe gitmeyince arkadaşları telefonla aradı ancak ulaşamadı. Endişelenen arkadaşları Bayraktutar'ın yalnız yaşadığı kırsal Yoncaağaç Mahallesi'ndeki evine giderek kapıyı çaldı ancak açan olmadı. İçeri girdiklerinde yoğun dumanla karşılaşan arkadaşları, Melih Bayraktutar'ı haraketsiz halde yatarken buldu.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği tahmin edilen gencin cenazesinin salı günü memleketi Tokat'ın Turhal ilçesi Kesikbaş Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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