Çöp poşetlerine gizlenmiş 20 kilo metamfetamin ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Çöp poşetlerine gizlenmiş 20 kilo metamfetamin ele geçirildi Bursa'da çöp poşetlerinin içerisinde gizlenmiş halde 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.
Çöp poşetlerine gizlenmiş 20 kilo metamfetamin ele geçirildi
BURSA - Bursa'da çöp poşetlerinin içerisinde gizlenmiş halde 20 kilo metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, çöp poşetinin içerisine gizlenmiş halde 20 kilo uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa