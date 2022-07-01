Çöp poşetlerine gizlenmiş 20 kilo metamfetamin ele geçirildi Çöp poşetlerine gizlenmiş 20 kilo metamfetamin ele geçirildi Bursa'da çöp poşetlerinin içerisinde gizlenmiş halde 20 kilo metamfetamin ele geçirildi. Çöp poşetlerine gizlenmiş 20 kilo metamfetamin ele geçirildi BURSA - Bursa'da çöp poşetlerinin içerisinde gizlenmiş halde 20 kilo metamfetamin ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, çöp poşetinin içerisine gizlenmiş halde 20 kilo uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi adliye sevk edilirken, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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