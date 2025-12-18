Kestel'de çocuklar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde yaşları 18'in altında olduğu öğrenilen çocuklar arasında çıkan bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Olay, Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.B., A.S. ve F.C.İ. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

İddiaya göre F.C.İ., yanında bulunan bıçakla N.B. ve A.S.'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuklar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli Yakalandı

Olayın ardından kaçan şüpheli F.C.İ., polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA