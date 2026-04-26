Bursa'da 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma ekiplerince yakalandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde hakkında kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan şahıs jandarma komutanlığı ekiplerince yakalandı.
İnegöl jandarma komutanlığı JASAT ekipleri hakkında hırsızlık suçlarından kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan İbrahim K. (35)'yı kovalamaca sonucu yakaladılar. Yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
