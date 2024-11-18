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Bursa'da 13 Yaşındaki Kız Kayıplara Karıştı

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Bursa'da 2 gün önce evinden çıkan 13 yaşındaki İdil, 18 yaşındaki bir kişiyle görüldükten sonra kayıplara karıştı. Aile, kızlarının bulunması için polisi bilgilendirdi ve güvenlik kameralarındaki görüntülerle birlikte arama çalışmaları başlatıldı.

2 gün önce çıktığı evine bir daha dönmedi

13 yaşındaki kız kayıplara karıştı... Polis hareke geçti

BURSA - Bursa'da evinden çıkıp, 18 yaşındaki bir kişiyle görülen 13 yaşındaki kız kayıplara karıştı. İkilinin yolda yürüdüğü anlar kameraya yansırken, polis kayıp kıza ulaşmak için çalışma başlattı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde oturan Turgut ailesinin 13 yaşındaki kızı İdil, 2 gün önce akşam saatlerinde çıktığı evden bir daha dönmedi. Bir süre daha bekleyen aile, kızlarını bulmak için dışarıda aramaya çıktı. Fakat kızlarından bir türlü haber alamayan aile, hemen polisi arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis harekete geçerken, küçük kızın en son 18 yaşında olduğu öğrenilen R.Y. ile gittiğini öğrendi. İkilinin yürüyerek kayıplara karıştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, aile kızlarının bulunmasını istedi. Polis küçük kızın bulunması için çalışma başlattı.

Bursa'da 13 Yaşındaki Kız Kayıplara Karıştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMİR AKTAŞ - 3.Sayfa
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