108 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, Bursa polisinden kaçamadı

Bursa'da, hakkında toplam 108 yıl 2 ay 28 gün hapis cezası bulunan firari A.D. polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, adli makamlara sevk edildi.

Bursa'da hakkında kesinleşmiş 108 yıl 2 ay 28 gün hapis cezası bulunan firari şahıs, polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce aranan şahısların yakalanmasına yönelik il genelinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından A.D. (24) isimli şahıs Demirtaşpaşa Mahallesi'nde gözaltına alındı. Şahıs üzerinde ve kimlik bilgileri üzerinden yapılan sorgulamada, Bursa ve İstanbul'da 5 ayrı mahkeme tarafından hırsızlık suçlarından toplam 108 yıl 2 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan A.D., emniyetteki işlemlerinin ardından 8 Nisan 2026 tarihinde mevcutlu olarak adli makamlara sevk edildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
