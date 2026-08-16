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İznik'te 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

İznik'te 10 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
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Bursa'nın İznik ilçesinde, 'kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y., polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edilen şüpheliyle ilgili, suçla mücadele çalışmalarının kararlılıkla süreceği bildirildi.

Bursa'nın İznik ilçesinde, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında, "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Y. isimli şahıs tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan A.Y., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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