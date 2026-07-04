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Toplamda 60 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 10 firari yakalandı

Toplamda 60 yıl 5 ay hapis cezasıyla aranan 10 firari yakalandı
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Bursa'nın Mudanya ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, toplam 60 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 firari hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.

Mudanya ilçesinde gerçekleşen operasyon kapsamında, haklarında toplam 60 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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