Bursa Adliyesi'nde boşanma davası gerginliği: Silahla ateş açıldı, 5 gözaltı

Bursa Bölge Adliyesi'nde boşanma davası sonrası taraflar arasında çıkan tartışmada havaya ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, adliye polislerinin müdahalesiyle 5 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Bursa Bölge Adliyesi'nde boşanma davası için bir araya gelen taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda havaya ateş açıldı.

Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, adliyede görevli polisler olaya anında müdahale etti. Şüpheliler kısa sürede etkisiz hale getirilirken, olayla bağlantılı 1'i kadın olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 4 tabanca ile 1 tüfeğe el konulurken, olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanan olmadı.

Polis ekipleri adliye çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı