Bursa 3. sayfa haberi: Bursa'da iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
Bursa haberi... Bursa'da iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi Bursa'da iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.
- Güncelleme:
Bursa'da iki katlı ahşap ev yangında kullanılamaz hale geldi
BURSA - Bursa'da iki katlı ahşap ev alevlere teslim oldu.
Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir neden ile başlayan yangın kısa sürede iki katlı evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik mücadelesi sonucu söndürülen yangından geriye küller kaldı. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.
İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - 3. Sayfa