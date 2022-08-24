Bursa haberleri! Bursa'da mobilya yüklü tehlikeli yolculuk kamerada 3. Sayfa Haberleri Bursa 3. sayfa haberine göre Bursa'da mobilya yüklü tehlikeli yolculuk kamerada Bursa'da sürücülerin tehlikeli taşımacılıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Bursa'da mobilya yüklü tehlikeli yolculuk kamerada BURSA - Bursa'da sürücülerin tehlikeli taşımacılıkları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sınırları aşan bir sürücü, triportöre yükleyebileceği yükün 2 katını yükleyip trafikte tehlike saçarak ilerledi. Bir diğer tehlikeli görüntü ise merkez Osmangazi ilçesinden geldi. Bir sürücü, pikap aracın üstüne yatak ve koltuk takımı yükleyerek seyretti. Tehlikeli anlar, trafikteki diğer sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Kamur 3. Sayfa Güncel Haberler

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