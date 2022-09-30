Son dakika haberi | Burkina Faso'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri 3. Sayfa Haberleri Gelen son dakika haberine göre - Burkina Faso'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki başkanlık sarayının çevresinde ve şehirdeki askeri kampta silah sesleri duyuldu. - Burkina Faso'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri OUAGADOUGOU - Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'daki başkanlık sarayının çevresinde ve şehirdeki askeri kampta silah sesleri duyuldu. Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da sabah saatlerinde, başkanlık sarayı, askeri kamp çevresi ve yerleşim bölgelerinde silah saatleri duyulduğu belirtildi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, silah seslerinin duyulmasının ardından askerlerin başkanlık sarayına giden ana cadde üzerinde konuşlandığı ifade edildi. Askerlerin idari binalara girişi engellediği kentte, devlet televizyonunda yayının durdurulduğu öğrenildi. Burkina Faso'da 24 Ocak'ta askeri darbe yapılmış, Devlet Başkanı Roch Marc Christian Kabore askerler tarafından alıkonulmuştu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Burkina Faso 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haberi | Burkina Faso'da başkanlık sarayı çevresinde silah sesleri - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.